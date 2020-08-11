漫畫型衛教新書「兒童健康識能─拒絕肥胖，從小開始」，希望透過淺顯易懂的18個小故事介紹兒童肥胖的成因、正確飲食等健康識能。（陳育賢攝）

為讓「健康知識從小紮根」的觀念廣為宣傳，台大醫院新竹分院11日首次發行漫畫型衛教新書「兒童健康識能─拒絕肥胖，從小開始」，希望透過淺顯易懂的18個小故事介紹兒童肥胖的成因、正確飲食等健康識能。

副院長楊曜旭表示，過去長輩們對小孩肥胖有刻板印象，常會說「胖胖的比較可愛啦」、「小時候胖不是胖，要多吃一點」，但這都不是正確的觀念。兒童肥胖是會影響孩子的生長發育，也會帶來身體的負擔和心理情緒問題，大人們應該要關心及正視這個問題。

此次，台大新竹分院歷時1年完成此漫畫書的編撰，編輯團隊相當用心，讓圖片與文章更容易閱讀及容易理解，期盼達到有效及正確地傳達健康知識及觀念的目的。

院長洪冠予指出，此次會選擇「兒童肥胖」為主題，是基於「兒童肥胖」是目前國內外最嚴重且急需解決的兒童健康問題，此書透過18個小故事介紹兒童肥胖的成因、相關疾病及治療，可能面臨的心理及情緒問題，以及倡導正確飲食、作息正常、適當運動的重要性。

透過傳遞這些正確的健康識能，進而改變兒童的生活習性，這是1本獻給所有小朋友、父母以及學校老師的衛教漫畫書，希望幫助小朋友們「向肥胖說不」。

台大表示，此書整合了「兒童肥胖」的問題、成因、影響以及解決方式等各個面向，從學童不同的生活情境中，有系統性的規畫了18個主題小故事。

內容則取材符合現代兒童的日常，包括喜歡喝珍奶、吃高熱量食物、熬夜打電動、嘲笑他人身材或是因身材不好而自卑等，相當容易引起學童們的共鳴，是本輕鬆活潑、淺顯易懂且容易閱讀的衛教漫畫書。

(中時 )