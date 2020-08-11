陳學聖臉書。（摘自陳學聖臉書）

香港壹傳媒創辦人黎智英等10人，10日遭警方以涉嫌「勾結外國勢力」違反《香港國安法》等罪名逮捕。對此，前藍委陳學聖表示，看到香港的處境，感慨當初前總統蔣經國先生力排眾議，選擇開放而非鎮壓，才能讓台灣民主走向今天。

陳學聖今在臉書以「經國先生當年選擇了開放」為題，發文表示，他在擔任記者時，歷經過戒嚴到解嚴的大時代衝擊，和報社同仁都知道如何避開警總、文工會，在窄縫中擴大更多的新聞自由空間。感佩當時《中國時報》創辦人余紀忠的勇氣和風骨，幾度賭上報社面臨被關門的風險，也要刊登關鍵重要的新聞，包括民進黨從黨外到要正式組黨。

可是相對地，陳學聖直言，若無蔣經國力排眾議，選擇開放而非鎮壓，台灣後面的民主化運動還要付出多大的代價，是難以想像的。今看到香港的處境，感觸格外深，明顯地，香港勢必將更快速內地化，異議聲也將日益稀薄，走上另一個十字路口的香港，什麼是未來的明天？是需要被祝福的！

龐建國也在《中國時報》的言論專欄指出，蔣經國掌政的時期，台灣所面對的外在處境並不安逸，台美斷交和石油危機都是非常嚴重的衝擊。若非蔣經國和他所領導的團隊足夠廉能，台灣恐怕難以創造廣受讚譽的經濟發展成就，為政治民主化奠定良好的社會條件。

(中時新聞網)