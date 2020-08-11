股市衝出熱情新高度投資人要如何投資佈局，永豐金證券表示，全球資金熱潮氣勢持續，定期存股有效分散進場風險，投資人可以善用數位存股平台，打造台股、美股雙市場雙幣別存股計畫，投資標的從全球領導型科技股、消費龍頭、社群龍頭、到當紅指數的ETF，以貨幣分散、市場分散及產品多元之策略，進行理性紀律投資。

永豐金證券指出，「存股」逐漸成為投資顯學，存股平台的推出大幅降低存股的進場門檻與難度，過去投資人要一張一張股票慢慢買長期累積，數位存股平台提供投資人以約定扣款的方式，每月進行紀律化投資，「豐存股」推出以來每月快速成長，目前已涵蓋「豐存股-台股」及「豐存股-美股」兩大存股數位交易平台，投資人可以同時配置台股及美股雙市場雙幣別存股計畫。

永豐金證券表示，美國市場擁有全球創新與領導型企業，投資人透過存股平台同時布局台股與美股產業鏈組合，例如蘋概股組合，更可以成為自己日常愛用產品的股東，例如社群媒體、串流平台等，而愛食品飲料股的投資人從超商賣場到咖啡都有標的可以選擇。

此外、ETF也是熱門存股標的，不僅台股指數有ETF，氣勢如虹的美股S＆P500、NASDAQ均有ETF可以投資，每次少量資金就可以一次將台灣最強50大與美國500大公司一起存入，不但兼顧資產配置的多元，更是一次到位做好貨幣及市場的分散規劃。

永豐金證券導入數位智能服務推出「豐存股-台股」及「豐存股-美股」具三大特色，存股門檻低，台幣三千元、美股1股就能當龍頭企業股東，提供小額投資人低門檻便利的長期投資服務；RWD跨載具交易，透過整合性高的雲端服務，投資人免下載APP，跨載具就可連結交易平台下單；並領先業界提供美股獨立存股管理帳戶，可以進行存股績效追蹤。

面對股市資金行情，投資人想進場又怕買到高點，永豐金證券表示，透過紀律化的存股策略，每個月可以扣款投資三次，分散買點，長期存股可以有效分散風險，在資金熱潮中也能理性佈局。

(中時 )