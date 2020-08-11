好市多新品酪梨雞肉捲上市，內餡豐富受到消費者歡迎。(圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說)

夏天就是要吃清爽的食物。最近眼尖的消費者發現，美式大賣場好市多推出新品「酪梨雞肉蔬食捲」，買回家一試驚為天人。有女網友將照片po出來，雞肉捲裡包覆滿滿的酪梨餡，雞肉量也足，再搭配清爽的番茄和美乃滋醬，頓時讓人直呼「餓了」、「好想吃」，更有人看好「會有搶購潮」。

原po在《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，第一次買酪梨雞肉捲，意外好吃。這新品適合悶熱天氣，一餐來個兩捲，就可將胃餵飽飽。而它一份4捲售價259元，識貨的人覺得這美食夠超值。

酪梨雞肉捲的試吃結果，眾人大多喊喜歡，因為口感清爽，又有超級營養的酪梨，雖然有人反映，吃到後面會有點鹹，但還是覺得好吃，尤其很適合夏天食用。

也有人嘗鮮後給評價，認為雞肉量蔬菜量都不少，也不會太過鹹。不過，唯一要注意的是，不盡快食用裡面的醬會變成水狀，因而弄濕皮，口感不好又會流到手上。酪梨雞肉捲可直接吃，但有人試過稍微烤一下或氣炸一下，皮脆脆的吃起來更可口。

根據食品營養成份資料庫顯示，酪梨營養價值非常的高，以半顆酪梨為單位，酪梨的熱量為114卡路里、碳水化合物為6克、蛋白質為1克、膳食纖維：5克，以及許多礦物質與維生素，如：鉀、鎂、維生素A、B、C、D、E及K。被許多研究認為，酪梨有益身體健康，是公認的超級食物。

(中時新聞網)