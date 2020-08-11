繆姓男子去年底被測出酒測值0.47毫克被懷疑涉嫌酒駕，繆男隔天到醫院抽血檢驗，卻無酒精反應，為此，承辦的台北地檢署檢察官，傳喚繆男在偵查庭喝酒做酒測實驗，結果發現是當天酒測儀未歸零，無法判定繆喝酒，因此將繆不起訴。

繆男去年12月5日深夜駕駛貨車，在北市汀洲路與惠安街口發生車禍，繆因酒測值高達0.47毫克，被依公共危險罪送辦，繆14小時後獲交保，到和平醫院抽血檢驗，卻無酒精反應。

檢察官為釐清案情，在偵查庭內進行實測，讓繆男喝酒，並由他車禍當天的酒測儀，以及另具酒測儀分別測量比對。

繆男喝下200多CC的威士忌，酒測值0.58，繆已不勝酒力，在偵查庭內呼呼大睡，並在約14小時後，安排繆到醫院抽血檢驗，結果酒測值為0.37毫克，加上當天處理車禍的警員證稱，繆男車禍當天神智清楚、對話清晰，與現在情況不同。

檢方因此認定，案發當天的酒測值有問題，研判是酒測儀在施測時未歸零，導致繆男被誤會酒駕，將繆不起訴。

(中時 )