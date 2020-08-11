你是 Chrome、Edge 或是 Opera 等網路瀏覽器的使用者嗎？網路安全研究發現基於 Chromium 的瀏覽器，也就是 Chrome、Opera和 Edge 當中發現最新的零日漏洞(或稱零時差漏洞，zero-day vulnerability)，是還沒有安全修補程式的漏洞。由於 Chrome 是全球市佔最高的瀏覽器，且此漏洞影響多個 Chrome 版本，用戶一定要盡速更新，保護設備的安全。

PerimeterX 網路安全研究人員 Gal Weizman 在 Windows、Mac 以及 Android 基於 Chromium 的瀏覽器中，也就是 Chrome、Edge 以及 Opera 中都發現了一個被命名為 CVE-2020-6519 的零日漏洞。這一個漏洞讓駭客可以繞過 Chrome 73(2019年3月) 至 Chrome 83 之間的 CSP(Content Security Policies)規則。由於 Chrome 全球擁有超過 20 億用戶，影響範圍恐超過 10 億人以上。

CSP 是網站所有者用來強制執行數據安全策略以防止網站被執行惡意 Shadow Code 的主要方法。而上述被發現的零日漏洞，就是可以繞過 CSP 來強制執行。當此情況發生，使用者的個人數據可能會受到威脅。而不僅常見的瀏覽器使用了 CSP，也有多個知名網站也都容易受到此可繞過 CSP 並執行惡意腳本的零日漏洞所影響，包含 Facebook、Zoom、Gmail、WhatsApp、TikTok、Instagram、Blogger和Quora等網站在內。

由於此漏洞影響 Chrome 84 之前的版本，建議使用者要盡速升級到 Chrome 84 以後或者更高的版本，以防止受到攻擊。由於這個漏洞已經存在一年多，很可能在接下來會陸續爆發因此漏洞而引發的大量數據洩漏事件，還請上網民眾留意。也建議網站擁有者需要加強防護，以防受到影響。

(科技)