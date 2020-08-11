雲林縣土庫鎮公所機要祕書吳明哲疑涉弊案，上個月遭雲林地檢署聲押獲准，引發地方關切，11日雲林地檢署表示目前尚在偵查中，案情不便透露，土庫鎮公所人員則說吳明哲請假中未上班。

土庫鎮公所機要祕書吳明哲請假多日，地方盛傳是因涉及弊案遭收押，對此土庫鎮公所人員表示不知情，只知道吳明哲最近請長假，所以沒有到公所上班。

雲林地檢署指出，檢察官偵辦土庫鎮公所相關弊案，上個月16日聲押土庫鎮公所機要祕書吳明哲獲准，其他部分尚待案情明瞭後再對外說明。

(中時 )