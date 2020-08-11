疑涉弊案 土庫鎮公所機要祕書遭收押 16:222020/08/11 中時 張朝欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣土庫鎮公所機要祕書吳明哲（右二）疑涉弊案，遭雲林地檢署聲押獲准。（摘自吳明哲臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣土庫鎮公所機要祕書吳明哲疑涉弊案，上個月遭雲林地檢署聲押獲准，引發地方關切，11日雲林地檢署表示目前尚在偵查中，案情不便透露，土庫鎮公所人員則說吳明哲請假中未上班。 土庫鎮公所機要祕書吳明哲請假多日，地方盛傳是因涉及弊案遭收押，對此土庫鎮公所人員表示不知情，只知道吳明哲最近請長假，所以沒有到公所上班。 雲林地檢署指出，檢察官偵辦土庫鎮公所相關弊案，上個月16日聲押土庫鎮公所機要祕書吳明哲獲准，其他部分尚待案情明瞭後再對外說明。 (中時 ) #土庫鎮 #鎮公所 #吳明哲 #祕書 #雲林 也許您會感興趣 推薦閱讀 涉採購弊案 花蓮教育處長遭檢方提起公訴裁定續押 11:492020/08/10 社會 花蓮教育處長涉貪 遭訴續押 04:102020/08/11 地方新聞 南投酒駕又一起 草屯公所課長遭撞死 父親節與子女天人永隔 11:532020/08/08 社會 悲傷父親節 草屯課長遭酒駕撞亡 04:102020/08/09 社會新聞 涉犯人口販運 監委自動調查宜蘭漁工案 10:352020/08/10 生活 立委貪瀆案 李恆隆疑早收風聲 串證蘇震清賄款變借款 10:332020/08/10 社會 涉違港版國安法 黎智英遭捕 04:102020/08/11 全球財經 忙模範父親表揚卻在父親節死劫 草屯鎮公所課長遭酒駕撞亡留3子 12:262020/08/08 社會 黎智英涉違反國安法遭捕 黃之鋒臉書說話了 09:042020/08/10 兩岸 被批未利益迴避 李厚慶6日遭工程會移離評委資料庫 政院：蘇揆未介入 07:542020/08/08 政治 社會熱門新聞 展示帳篷內驚見2隻腿 還傳出陣陣聲響 民眾嚇：已經半小時 - 社會 銷魂軍中樂園淫房翻版 苗栗大埔重劃區驚見「1女獨戰40男」 - 男女 懷特生技解盲爆內線交易 美吾華董座李成家遭搜索約談 - 社會 男上司偷吃女下屬 台灣摩鐵玩不夠 日本出差5回也滾床 - 社會 米克拉瞬間雨彈87毫米狂炸新莊 幸福路淹成「幸福河」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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