彰化一名90歲謝姓老翁，持白色噴漆朝1名謝女住處噴灑，門口紗窗、玻璃門無一倖免，事後謝女憤而提告，老翁在警詢及偵查中坦承不諱，但表示是因其子謝男不願開門，才會噴漆，附近鄰居表示，當天是謝姓老翁到子女家想拿一點「零用錢」但遭拒，老翁才會憤而潑漆。

今年1月17日下午5點左右，謝姓老翁站在謝女家門口，拿著白色噴其朝著謝女家紗窗、玻璃門噴漆後離去，隔天18號上午11點，又回到同一地點朝著謝女家的鐵門噴漆，謝女不堪其擾憤而到警局報案。

檢警調查時，謝姓老翁坦承不諱，但強調是因為其子謝男，在家中不願開門，才會憤而噴漆，法官審酌時，認為被告無恐嚇加害他人生命、身體、財產等法益之舉措，僅出於毀損之犯意，因此依毀損他人物品罪貳罪，各處新台幣6千元，如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。

據了解，謝姓老翁早年從事水電工程，事業做得有聲有色，晚年將家產分給子女後，子女就對其疏於照顧，目前獨居有1看護照顧，附近鄰居對於此事表示，平時老翁待人和善，只有這一次發生不理智的行為，但清官難斷家務事，他們也不方便多做評論。

(中時 )