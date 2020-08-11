台中市北區知名私立小學爆出學生打籃球起糾紛，校方召開協調會，其中一方家長竟要求當場14名學生一起參加協調會，其中一名學生家長知悉後向媒體報料，斥校方縱容家長佔用上課時間、侵犯兒子受教權，並向法院提告；對此，該校表示，此事單純是學生打球衝突，過程中請雙方家長協調，學校基於中立立場協調會才會找學生釐清事實，該事件已進入司法程序，校方不再多作回應。

北區這所知名私學校3月26日兩名五年級學生下課打籃球爆衝突，致使一名賴姓學生疑似腦震盪，學校因此召開協調會，賴母要求當時14名在場學生一起列席約10分鐘，由於當時是上課時間，事後校方利用午休時間為14名小朋友補課。

其中一名陳姓學生家長知悉後，不滿孩子上課時間被其他家長佔用，校方還利用午休為小朋友補課，除向法院提告，也向媒體爆料學校一錯再錯。

對此校方表示，學校是教育團體此事單純是學生打球衝突，過程中請雙方家長協調，學校基於中立立場協調會才會找學生釐清事實，該事件已進入司法程序，校方不再多作回應。

(中時 )