賴清德副總統今天中午宴請美國衛生部長阿札爾訪問團時表示，阿札爾是自1979年以來，來訪層級最高的美國內閣官員，除了代表臺美關係實質進展，也期望透過臺美衛生合作備忘錄的簽署，讓雙方共同合作對抗疫情、打敗病毒。

今天與宴者包括美國衛生部助理部長凱雷克、幕僚長哈里森、美國在臺協會（AIT）主席莫健及臺北辦事處處長酈英傑等，前副總統陳建仁、國家安全會議秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、衛生部長陳時中、中央研究院院長廖俊智、國家衛生研究院院長梁賡義及臺灣大學副校長張上淳等人也在座。

賴清德以英文致詞表示，很高興阿札爾部長率團訪臺，特別在全球社會共同面對疫情挑戰的時刻。阿札爾部長是臺灣的好朋友，一直以來支持臺灣參與世界衛生組織(WHO)，包含在世界衛生大會(WHA)的發言，及敦促WHO秘書長譚德塞邀請臺灣參加世界衛生大會的信函。他很榮幸代表蔡總統與臺灣人民，歡迎阿札爾部長與訪團成員來到臺灣。

他強調，患難見真情，如美國國務卿龐培歐所言，美國一直期盼臺灣能參與世界衛生大會討論，但屢遭中國壓制。在臺灣，正是民主為防制疫情做出了貢獻，包括透明的決策、政府的努力、公民的參與，以及醫護人員的貢獻，還有對來自中國訊息的不信任與查證，這些都是臺灣防疫的重要力量。

在全球對抗疫情之際，臺灣與美國簽署衛生合作備忘錄，賴清德表示，它使我們能夠攜手對抗疫情，包括聯合開發藥物與疫苗，以及疾病預防等合作。

他提到，阿札爾部長是自1979年以來，來訪層級最高的美國內閣官員，這除了是臺美關係的一大步，也代表臺美關係的實質性進展，我們珍惜這歷史性的時刻。我們欽佩美國人民在川普總統領導下所展現對抗COVID-19的精神，也很高興能與訪團分享臺灣的知識與經驗，我們將共同團結打敗病毒。

最後，他請大家共同舉杯，歡迎阿札爾部長及代表團，並祝福臺美防疫成功和友誼長存。

阿札爾致詞時，首先感謝此行訪團受到的溫暖歡迎，並肯定臺灣在防疫上的成就。他認為，臺灣在防疫上的專業及經驗應該要能透過WHO與全世界的公衛專家分享，此外，臺灣在亞太地區的公衛、安全等方面也都扮演重要角色。

午宴後，賴清德並致贈訪團成員由口罩國家隊「淨新科技股份有限公司」所生產之彩色口罩，與訪團成員分享防疫之餘，臺灣企業的時尚創意及活力。

(中時 )