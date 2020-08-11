69歲的陳姓老翁11日遭民眾發現身著內衣褲，瑟縮在歸仁一處停車場，隨後由警方帶回派出所。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

陳姓老翁患有輕微失智。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

今日（11）早上9時許，台南市歸仁分局大潭派出所員警高武源、蘇崇欽，接獲社區友善通報，發現1名老翁僅著內衣褲，瑟縮在高鐵特區中央研究院停車場內。警方將老翁帶回警局詢問後，由於老翁神智恍惚，無法確實回答身分，所幸員警透過M-POLICE載具，人臉辨識出老翁身分，並聯絡家人帶回照顧。

歸仁分局表示，由於米克拉颱風來襲，老翁11日上午遭發現僅著內衣褲，全身溼透瑟縮在停車場一處，員警高武源趕抵現場後，擔心老翁失溫，立刻攙扶搭車返回派出所，並提供熱水與毛巾裹身。

然而，由於老翁神智恍惚，無法確實回答問題，因此員警蘇崇欽靈機一動，透過M-POLICE載具，以人臉辨識查出該名老翁為8日外出未歸的69歲陳姓男子，隨即聯絡家人帶回照料。

歸仁分局長楊慶裕表示，目前尚不清楚為何老翁會僅著內衣褲呆坐路旁，家屬僅表示老翁有輕微失智情形，詳細原因仍將深入調查。楊慶裕也說，所幸有社區友善通報，及員警善用科技查明身分，多方合作值得嘉許。

(中時 )