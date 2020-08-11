天使隊阮棟、卓奧特、大谷翔平同場開轟。(MLB臉書)

天使隊11日重擊運動家，阮棟(Anthony Rendon)、「神鱒」卓奧特(Mike Trout)、大谷翔平全部開轟，卓奧特更是恐怖的雙響炮與5打數4安打，包括最後一支超前比分的陽春炮，最終天使奮力以10-9擊退連勝不止的運動家。

阮棟近21個打數掛零，此役他第一個開轟，首局揮出了3分彈。不料運動家一陣暴打之後，4局下反倒以9比4領先。天使4局下卓奧特先揮出兩分炮，大谷翔平6局下再補1支兩分炮追平比數，他雖然右手受傷，但是出棒力道驚人(左打者)，全壘打的初速高達110.4英里(時速177.7公里)。

8局下，卓奧特連續3球都不出棒，第4顆曲球落點不夠低，被他撈成左外野全壘打！卓奧特在兒子出生後回歸的首打席就是全壘打，然後29歲生日當天(美國8月7日)也敲全壘打，可以說愈打愈猛，今天4支安打讓整體攻擊指數上升到1.124，他近3年都超過1.000是美聯之冠。

這場打擊大戰中，運動家第一戰將查普曼(Matt Chapman)勇猛無比，繳出3安猛打賞，兩支全壘打、1支三壘打，恐怖的單場6打點，天使若非卓奧特發威也打不過他們。這是運動家8月以來首場敗仗，之前已累積9連勝，仍以12勝5負雄踞美西龍頭。

(中時新聞網)