在道瓊工業平均指數形成看漲的「黃金交叉」格局後一周，道瓊運輸股指數與羅素2000指數兩大重要指數也開始形成此種樂觀的線圖形態，顯示這波主要由科技股驅動的升勢或許正逐漸擴散至其他類股。

由聯邦快遞、聯合航空、優比速（UPS）等成分股勁揚帶動下，周一道瓊運輸股平均指數大漲2.73%，收在10,864.94點，創下2月21日來新高，但距離2018年9月創下的歷史高點仍差逾6%。

這個追蹤美國20大航空、貨車、鐵路與船運公司的指數，周一尾盤其50日移動均線位於9,535.54點，距離突破在9,635.68點的200日移動均線僅寸步之遙。當50日均線向上突破200日均線即形成「黃金交叉」，反之，若50日均線跌破200日均線則稱為「死亡交叉」。

小型股羅素2000指數周一收漲0.99%，為1,584.67點，也逼近所謂的「黃金交叉」，其50日均線位於1,457.54點，而200日均線位於1,467.84點。不過，羅素2000指數距離2018年創下的歷史新高仍差約9%。

因近來資金持續從重量級科技股轉進價值股，以及投資人看好美國最終仍將推出新一輪新冠紓困法案，周一道瓊指數勁揚1%。航空股表現尤其亮眼，因美國運輸安全管理局（TSA）最新公布的數據顯示航空旅行量創下將近5個月新高。此外，由美國聯邦政府向航空業提供更多金援措施的提議，獲得美國總統川普與多位國會議員支持，亦激勵航空股大漲。

在道瓊指數上周形成黃金交叉後，運輸股與小型股也展開穩定的反彈走勢，自3月23日觸及歷史低點以來，兩項指數截至周一的表現均優於大盤。對疫後經濟情勢的憧憬已經帶動運輸股自3月谷底上漲逾62%，羅素2000指數已較3月底觸及的低點上漲58%，相較之下，標普500指數上漲50%，道瓊指數漲逾49%，而那斯達克指數漲近60%。

(時報資訊)