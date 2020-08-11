台股今日以下跌37.54點開出，晨盤守住5日線，不過，電子權值股賣壓出籠，蘋概三王全面熄火，股王大立光(3008)、台積電(2330)、鴻海(2317)全面壓低下，多頭人氣流失，生技族群表現相對大盤弱勢，終場加權股價指數收在12780.19點，下跌113.81點，成交量能2054.20億元，較前日減少109億元；櫃買指數收在162.56點，下跌1.68點，成交量為553.5億元。分析師指出，由籌碼面來觀察，外資昨日現貨由賣轉買，期貨方面，昨日減少多單近3千口，整體淨多單口數再度跌破3萬口，屬偏空調整，預期短線指數將在13000點以下高檔震盪整理格局未變，若想要突破上有壓、下有撐的局面，還需要等待時間。

盤面上，大立光今日除息，盤中填息5成後股價開始下修，今日收在3885元，下跌0.89%；台積電今日開低後，一直壓在平盤下方，收429元，下跌1.49%；鴻海週三將開法說會，今在平盤附近游移，收在79.8元，下跌0.87%；茂迪(6244)Q2轉盈，今日漲停鎖死，收在12.7元；欣興(3037)挾著外資目標價給出新天價，今日量增收在81.6元，上漲7.37%。

分析師表示，近日電子族群熄火，非電子族群接棒演出，台股多頭尚未熄火，由於台股財報正向，基本面轉佳，短線修正過後，後市仍猶有可為。上市櫃公司第2季財報陸續揭露，操作上不妨留意具基本面支撐，股價偏低個股為宜。

(時報資訊)