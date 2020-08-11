台股逼近萬三大關，市場屏息看多做少，觀望氣氛中，大立光(3008)除息日走勢蹣跚，電子權值股台積電(2330)、聯發科(2454)壓低，鴻海(2317)滑落80元之下。太陽能族群人氣沸騰，茂迪(6244)因Q2轉盈，毛利率16%創近10年新高，股價漲停鎖在12.7元成為今日多方代表。康友-KY(6452)董事長黃文烈失聯，股價持續重挫，吞下第3根跌停板。午盤過後賣壓出籠，指數大怒神式急跌近百點，失守12,800點，類股中僅玻陶股一枝獨秀，大立光終場下跌1.89%，除息首日出師不利，台股下跌113.81點，為12780.19點。今日外資(不含外資自營商)賣超50.39億元，投信賣超5.9095億元，自營商賣超0.3837億元，三大法人賣超56.68億元。

股王大立光除息開高走低收黑，眾「千金」受波及，祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)、信驊(5274)走弱，矽力-KY(6415)挾7月營收佳績護體，前半場成為「千金」之中難得上漲的個股，惟中場過後賣壓加劇，難逃下跌命運，旭隼(6409)早盤觸及千元大關隨即讓出，收跌0.5%。製鞋股寶成(9904)、豐泰(9910)、鈺齊-KY(9802)皆在昨(10)日同步公布7月成績，受到新冠肺炎疫情影響營運所致，合併營收同步衰退，股價則各自表現，豐泰收紅，寶成、鈺齊低泣。上市櫃金控公司公布7月自結數，前7月有8家金控賺逾百億元，其中又以富邦金(2881)以稅後淨利507.3億元奪冠，每股稅後盈餘4.67元同樣是各金控之冠。然而業績題材遇到國泰金(2882)印尼踩軍消息，金控族群股價震盪，國泰金收盤跌落40元。「三倍券」振興方案，搭配疫情趨緩，國人走出門開始吃喝玩樂，觀光餐飲業者受惠，業績破冰，不但第二季交出佳績，第三季暑假加入助攻隊，可望再上層樓，買盤進場卡位，美食-KY(2723)突破百元關卡，漲幅超過5%寫近一個月來新高，豆府(2752)、王品(2727)、瓦城(2729)全飄香。

三大法人昨(10)日買超台股27.05億元，市場期待攻克萬三大關，惟該區壓力沉重，今日挑戰失敗，台股收跌113點，5日RSI為54.03，10日RSI為61.50，9日K值為66.90，9日D值為65.61，20日乖離率為1.9；外資(不含外資自營商)賣超50.39億元。永豐期貨副總經理廖祿民指出，台股盤面輪動快速，10日由綠能概念股續強，市場開始關注後疫情行情，預期傳產有所表現，只是大盤缺少電子股帶動，後續表現空間受限。台股財報正向，基本面轉佳，且新台幣維持升值趨勢，早盤升值1.4角，熱錢仍在，短線上將在13,000點前盤整，中長線多方架構不變，需要時間醞釀攻勢突破萬三當日長黑K，後市依然創高可期。

(時報資訊)