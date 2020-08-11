「我曾經迷惘，找不到自己的人生方向。」八年級生郭佩蓉從過去朋友眼中很難聊的「句點王」，現在搖身一變成為超好聊的服務高手；從因為低薪需要同時兼兩份差、累到沒生活品質，到現在最高月薪衝上10萬元、還享有彈性自由的上班時間，郭佩蓉翻轉求職低潮，為自己的人生創造全新價值。

八年級生郭佩蓉熱愛自由，不願意人生被工作綁架，也不甘心領低薪度日。

身兼兩份工作長達兩年 累到懷疑人生！

郭佩蓉畢業於國立澎湖科技大學，大學畢業後回到台南家鄉工作，一開始在超商當店員。為了賺錢，郭佩蓉有長達兩年時間一邊當正職的超商店員，一邊兼差當餐廳服務生，儘管如此，薪水加起來仍只有35K。蠟燭兩頭燒讓她失去了快樂與生活品質，也對現實生活產生懷疑：「這是我想要的人生嗎？」

為了回歸穩定的生活，郭佩蓉辭掉工作後，先後投了十幾份履歷，但是薪資平均都落在26K上下，讓她相當感嘆，為了生計她到五金工廠擔任生管人員，管理工廠的進出貨及行政文書工作。一年下來，郭佩蓉看不見職涯的前景，因此選擇離開、回家沉澱自我。

回想自己二度的工作低潮，郭佩蓉不甘心領低薪度日，也不願意人生只剩下工作而沒有生活品質，郭佩蓉坦言：「我嚮往著自由的工作氛圍，不喜歡一直綁在同個環境，雖然我不知道自己適合做什麼，但我知道自己不喜歡做什麼。」

保障5萬9個月+彈性工作8小時 重拾工作熱情與目標

直到某一天，郭佩蓉的哥哥看到永慶房屋徵才廣告，廣告中提到兩大福利「保障業務新人前9個月每月5萬元」及「彈性工作8小時」，讓郭佩蓉的哥哥眼睛為之一亮，因為這樣的公司待遇及永慶的品牌口碑，恰好符合郭佩蓉的需求，在哥哥不斷的鼓勵下，郭佩蓉決定挑戰自己的能耐，從台南遠赴台北面試。

「我是一個下定決心就不會三心二意的人。」郭佩蓉笑說，當時她連房子都還沒有租到，就已經下定決心到台北工作。幸好永慶房屋相當貼心，第一年補助新人每月租金3千元，大大減少她租屋的壓力。除此之外，公司為新人安排「師徒制」，由專屬師父提供新人一對一指導，傳授工作經驗與知識，再加上360小時的教育訓練，幫助郭佩蓉在短短一年內就從門外漢變成房產達人。

郭佩蓉說：「你一定很難想像，其實我以前是個慢熟、內向的人。」郭佩蓉從一開始與客戶互動時的尷尬，到現在變成可以輕鬆的侃侃而談，甚至常常聊到欲罷不能，中間的轉折點在於郭佩蓉深刻感受到，經紀人工作不僅僅只是工作，而是一份可以幫助人們實現買屋、賣屋的志業，因此她敞開心房、真心服務客戶，也獲得客戶們滿滿的肯定。

同事們對郭佩蓉而言，除了是工作上最信賴的戰友，也是生活中最好的朋友。

選對公司是關鍵！永慶導入創新科技強化工作效率

郭佩蓉透漏，大學畢業時曾遇到在其他房仲品牌上班的國小同學，當時聊起工作狀態，只見同學說話時吞吞吐吐、面有難色，沒多久就聽到她離職的消息，這個活生生的案例，曾讓郭佩蓉對業務工作缺乏信心。

但現在回頭想想，郭佩蓉認為選對公司才是關鍵，因為經紀人的工作仰賴於公司的系統與資源，尤其公司的策略更是經紀人能否長久發展的重要因素。郭佩蓉說，永慶房屋導入創新科技讓經紀人的工作更有效率，尤其領先業界首創「彈性工作8小時」，不用擔心高工時，而是能聰明工作、健康生活。郭佩蓉感恩的說，因為自己做對了選擇，讓她重拾對工作的熱情，也因為加入永慶房屋，幫助她成就理想中的自己。

郭佩蓉(圖右)在師父張容慈(圖中)的指導與夥伴的鼓勵下，成為幫助人們圓夢的專業經紀人。

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(中時新聞網)