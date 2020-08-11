「想說怎麼深夜還有人放鞭炮」，高樹鄉前鄉長廖文賢10日清晨聽聞住處外連續聲響，下樓查看發現家中玻璃碎裂，有多處疑似彈孔痕跡，警方數小時後在釣蝦場找到44歲郭姓男子，從他身上起出俗稱黑寡婦的罕見制式點22口徑轉輪手槍1支，正深入追查開槍原因。

純樸農村傳出槍響，警方不敢大意，由里港警分局長楊龍祥坐鎮指揮，並出動線上快打部隊全副武裝前往現場，在窗上確實發現疑似彈孔痕跡，另又在室內尋獲彈頭碎片，研判遭人蓄意槍擊可能性極大。

警方立即成立專案小組，調閱周遭監視器一一過濾，數小時內在釣蝦場成功逮人。里港偵查隊長陳忠義指出，郭男個性謹慎，經過多次變裝、企圖混淆警方視聽，先以不同裝扮至案發現場周圍勘查地形，更規畫逃逸路線，且以公共場所作為掩護，做案後還若無其事返回遊釣蝦場，囂張行徑令人咋舌。

警方比對監視器畫面過濾可疑犯嫌，確定在釣蝦場的郭男與犯嫌特徵吻合，旋即盤查身分，提示相關物證後，他才坦承犯案，並起初犯案槍械、口罩及當時所穿衣褲等證物。

郭男聲稱，因不滿對方在鄉長任內態度強勢，酒後越想越氣、才會開槍洩恨。但警方對這供詞仍待釐清，經訊後移送屏東地檢署偵辦，並遭收押禁見。

(中時 )