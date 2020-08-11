慈禧修復

近日一幅聲稱是慈禧太后年輕時的彩照在網上瘋傳，網民紛紛讚嘆她端莊美麗，難怪皇帝會看上她。但外界向北京故宮查證後，故宮先否認有慈禧年輕時照片，再經專家考證後，宣布照片乃偽造，最後照片的作者出來承認「這張是我畫的」。

這張「慈禧皇太后年輕時的彩色照片」在網路流傳多日，引發了網上「慈禧皇太后年輕時有多美」的討論，還有人把照片與故宮博物院所藏的慈禧太后黑白照片拿來比對，覺得還真的極為神似。

流傳最廣、於故宮珍藏的慈禧太后黑白照片，攝於1903年，當時慈禧已68歲。（圖／網路）

但有人懷疑當年雖已有彩照技術，但照片上色技術還不成熟，也沒有傳到中國。號稱慈禧太后彩照細條細膩、色彩勻稱，再加上彩照中人臉上著妝像極了近幾年大陸流行的「宮鬥劇」人物，因此懷疑照片並非真的年輕時的慈禧。

北京故宮在接獲外界查證要求時，先行否認故宮藏有慈禧太后年輕時照片，後來還找來專家考證，並公開發布考證結果：「不可能，它不是真的，可以認定為偽造照片」。

故宮考證文章指出，該照片並非北京故宮博物院收藏，從近代攝影史的發展與清宮人物攝影術的交集表明，19世紀80年代慈禧皇太后不可能留下彩色照片。網上流傳的「慈禧皇太后彩色照片」是在故宮博物院所藏「光緒癸卯年照片」的基礎上加工、上色而成。

故宮專家指出，北京城的第一張照片是1860年第二次鴉片戰爭過後所拍，攝影師未進入紫禁城，只拍攝了紫禁城午門的外觀。直到西洋攝影術正式進入皇宮，是在光緒29年，也就是西元1903年，這時慈禧太后已68歲高齡，今天尚存的大量的慈禧太后照片都是這個時期所拍攝。

陸媒幾經查訪後，終於找到這張「慈禧皇太后年輕時的彩色照片」的作者居旭東，他說，這是他在2018年底畫的一幅作品，因為自己是做寫實方面繪畫的，後來偶然看到慈禧的老照片，就根據自己對這個人物面部結構的理解，加上自己的美術基礎畫了這張畫。繪製時程大約1個月，在2019年1月把作品與繪製過程的視頻發網上。

居旭東說，沒想到這幅作品的傳言越來越多，還出現很多不同版本，「有傳是專家用AI等科技手段修復的，有傳是故宮專家發現的慈禧舊照，甚至還有說是醫美整形什麼的」，讓人哭笑不得。他曾上網向撰文的自媒體澄清，但無人理會。

雖非本意，但居旭東仍對自己作品鬧出這麼大的誤會表示歉意，作品創作時曾對史料做了些研究，但畢竟了解有限，很多細節出入不小，因此不能算是照片的修復。

(中時新聞網)