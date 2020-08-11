30歲的斯迪在印尼大學畢業後曾擔任國中老師，但因待遇不好才想到海外當移工賺錢。（莊曜聰攝）

柳營區農會申請外展農務服務業計畫，核准的人數有30人，在全台名列前茅。（莊曜聰攝）

台南市柳營區因酪農產業發達，有牛奶之鄉稱號，但長期以來受到缺工問題影響，農委會去年開放乳牛飼育業與外展農務服務業可聘僱外籍勞工，柳營區農會提出外展農務服務業申請，目前有10人已正式上工，其中印尼籍農業移工菲克、斯迪是堂兄弟，在有泉牧場工作已經半年時間，適應良好，牧場主人李明珠說「就像自己孩子一樣。」

30歲的斯迪來台工作已經有6年時間，他在印尼完成大學學業後進入國中教書，但收入不高，每月換算僅有5000元台幣，因此離鄉背井當移工，他原先在彰化的工廠上班，半年前才轉到柳營來當農業移工，若算上加班費，月薪超過3萬元，他打算再做幾年，邊存錢邊學習技術，回到家鄉也要開牧場。

斯迪的中文相當流利，溝通上不是問題，勤奮肯拚更是特色；有泉牧場主人李明珠表示，酪農業是365天都不能休息的行業，因此勞動力難尋，牧場最多曾請過5位在地勞工，但多半無法久撐，現在僅剩1人，2名農業移工「駐場」後，從備料、飼養、清潔、擠乳等一手包，還能機動性配合出勤，幫助很大。

柳營區農會總幹事陳右欣指出，酪農業飼養規模大小不一，但同樣面對缺工問題，以乳牛飼育業來說，牧場須符合有2人以上參與農保、1人以上有勞保的規定才能申請農業移工，若透過外展農務方式，由農會主導就不在此限，有需求的農漁民再向農會申請，更為便利。

陳右欣說，相關計畫要求農業移工定期須輪調，考量產業特色及技術性，柳營區農會採分組方式，同業種間農業移工互調，雇主才不用擔心人員訓練問題，「做沒幾個月又要換新人」，對農漁民才有正面助益。

柳營區農會申請外展農務服務業核准人數約30人，在全台名列前茅，目前上工的10人均為國內承接移工，其餘20人因防疫問題，須隔離檢疫期滿後才能上線服務。

(中時 )