貫徹友善環境與能源永續發展議題，奇美實業特將座落於台南善化的閒置工廠用地轉型為「奇美綠能園區」，11日舉行啟用儀式。奇美實業表示，綠能園區之地面型太陽能裝置容量達15MW，年發電量2千萬度，除電廠，園區內更保存超過22,000棵樹，成為一座工業、生態、景觀平衡的綠能園區，樹電共生，預估年減碳效益達12,000公噸。

總經理趙令瑜表示，奇美近6年來除充份利用廠區屋頂設置7MW太陽能外，也評估地面型發電可能性，並思考將更多綠色元素整合到太陽能電廠，因此綠能園區是奇美綠色工法、循環經濟、兼顧生態等理念的綜合實踐。目前奇美綠電建置容量已達22MW，相當於提供8,100戶家庭全年用電。奇美還有許多綠色創新專案在進行，完成後會有80％電力可自給自足，且是潔淨能源，並達36％減碳效益。

奇美實業綠能園區以「樹電共生」為核心理念，在最大限度保留原生樹木與植被的前提下設置太陽能電廠，雖因此增加後續維運成本，更犧牲20％以上發電效益，卻可透過綠色工法及樹種保留，降低自然環境負擔，成就兼具綠電、綠樹、綠意的「療癒電廠」。

董事長許春華指出，奇美實業還利用舊有建築物與回收建材，打造一座以綠能及樹木為主題的「奇美綠能館」，展示綠能主題知識與園區樹木生態系介紹，成為推廣CSR理念的重要基地，並定期舉辦科普夏令營。

此外，太陽能電廠設計初始即規劃三個樹林保留區並設置環廠行道樹，也將需移植樹木轉贈關係企業；電廠建置時更放棄傳統的混凝土基樁，採用鋼樁工法及全區地面不鋪柏油。雖增加投資成本及後續維運成本，但盼能讓土地復育零負擔。

(工商 )