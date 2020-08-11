奇美實業長期關注友善環境與能源永續發展的議題，特將座落於台南善化的閒置工廠用地轉型為「奇美綠能園區」，地面型太陽能裝置容量達15MW，年發電量2000萬度。除了電廠，園區內更保存超過2.2萬棵樹，成為一座工業、生態、景觀平衡的綠能園區，樹電共生，年減碳效益達1.2萬公噸。

11日邀請台南市長黃偉哲、經濟部能源局局長游振偉、工業局局長呂正華與台電等單位首長，及建置廠商友達共同參與啟用儀式，見證奇美60周年獻給地球的永續禮物，以及為社會與環境貢獻的環保決心。 秉持「Clean & Green」的綠色願景，奇美實業綠能園區以「樹電共生」為核心理念，在最大限度保留原生樹木與植被的前提下設置太陽能電廠，雖然因此增加後續維運成本，更犧牲20％以上的發電效益，奇美仍然堅持透過綠色工法及樹種的保留，降低自然環境的負擔。成就這個同時具有綠電、綠樹、綠意，與自然環境共生的最美療癒電廠。 奇美實業董事長許春華說明，這座園區的誕生，充份實踐奇美對環境的永續承諾，也讓奇美在響應低碳城市與再生能源發展上盡一份心力。推動綠能發展不但是善盡企業社會責任，更是對企業永續競爭力的投資。將走入下一個60年的奇美，希望透過綠能園區傳遞奇美的Clean & Green綠色願景，並投入更多綠色創新，力求把潔淨與綠色元素貫穿在企業每個環節中。 太陽能電廠設計初始即規劃了三個樹林保留區並設置環廠行道樹，也將需移植的樹木轉贈關係企業，堅決不傷害任何一棵樹。電廠在建置時更放棄傳統的混凝土基樁，而採用鋼樁工法，以及全區地面不鋪柏油。雖然增加了投資成本及後續維運成本，但奇美堅持要讓土地呼吸，讓未來土地復育零負擔。奇美實業充分善用綠色科技，留樹種電、樹電共生，透過這座有別於傳統、花木扶疏的綠能電廠，療癒自然，也療癒人心。 奇美實業總經理趙令瑜表示，奇美長期關注環境與能源議題，近6年來，除了充份利用廠區屋頂設置了7 MW的太陽能外，也評估地面型發電的可能性，並思考如何將更多的綠色元素整合到太陽能電廠，因此綠能園區是奇美綠色工法、循環經濟、兼顧生態等理念的綜合實踐。目前奇美的綠電建置容量已經達22 MW，相當於提供8,100戶家庭全年用電。除了綠電成果，奇美還有許多綠色創新專案在進行，完成後奇美會有80％的電力可自給自足，而且是來自潔淨能源，並達成36％的減碳效益。 為了讓綠色願景更廣泛的被展示，奇美實業更利用舊有的建築物與回收建材，打造一座以綠能及樹木為主題的「奇美綠能館」。館內展示綠能主題知識與園區樹木生態系介紹，以及奇美Clean & Green的願景意涵，未來綠能館將成為奇美推廣CSR理念的重要基地，並定期舉辦科普夏令營，透過綠色實踐與推廣，讓孩子能進一步了解綠色能源及永續環境的重要性。

(工商 )