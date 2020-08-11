低利時代，收益率較高的新興市場仍是外資關注焦點。安聯新興債券收益組合基金經理人許家豪11日表示，現階段特別看好「東北亞貨幣」，建議可以持有新興貨幣（如人民幣）投資美元計價新興債的方式前進新興市場。

許家豪分析，東北亞國家像是大陸、韓國具有政策利多、基本面強勁等優勢。短期來看，市場最關心疫情發展，像韓國、台灣、大陸相對拉美、東歐等新興國家控制得較好，另外，這些國家也都以製造業為主，反而受惠疫情，另外，投資新興市場，國家財政也是重要觀察指標，因為想推動任何政策，政府財力都要夠強，台灣、韓國、大陸都是貿易盈餘國家。

許家豪表示，新冠肺炎疫情仍未告一段落，美國聯準會及全球主要央行紛紛以降息、量化寬鬆等政策，積極向市場注入流動性，藉此支撐經濟，新興債的投資機會也再次浮現。

回顧2008年聯準會第一次量化寬鬆，在美國利率接近0、且市場流動性充沛的環境下，資金為追求收益，持續流入新興市場債，新興債漲幅超過40%；今年３月，聯準會再次推出量化寬鬆，宣布將無限量收購美國公債與房貸擔保證券MBS，資金環境再度有利於新興債，許家豪認為，此刻布局新興債可謂時機正好。

儘管無論是投資等級債或是高收益公司債的殖利率，新興市場均比美國更勝一籌，但對於不少投資人而言，投資新興債的經驗不見得總是「給利」，許家豪提醒， 新興債包含多個不同資產類別，如新興主權債、新興投資級公司債、當地貨幣債等，雖然統稱為「新興市場債」，內涵截然不同，以新興國家發行的主權債為例，用美元、歐元等強勢貨幣計價，抑或是採巴西幣、南非幣等新興國家當地貨幣計價，在匯率上就承擔了完全不一樣的風險。

(工商 )