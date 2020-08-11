證交所表示，依據上市公司公告，全體上市公司7月營收為2.84兆元，年增2.84％，營收成長公司共456家，衰退公司共488家；累計前7月為17.51兆元，年減2.4％，營收成長公司共354家，衰退公司共590家。

證交所指出，全體上市公司7月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為半導體業、電腦及週邊設備業及生技醫療業，衰退趨勢之主要產業為觀光事業、油電燃氣業及紡織纖維業；累計前7月營收呈現成長趨勢之前三名產業為半導體業、電子通路業及資訊服務業，衰退趨勢之前三名產業為觀光事業、油電燃氣業及紡織纖維業。

證交所表示，上市公司7月營收成長較大的產業中，半導體業因個別公司受5G及高效能運算需求強勁，電腦及週邊設備業因遠距辦公、教學需求提升，帶動筆電出貨暢旺，生技醫療業因個別公司受惠疫情，產品銷量增加。

7月營收衰退較大的產業中，觀光事業受疫情影響，團體旅遊需求減少，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌衝擊，紡織纖維業受疫情影響，終端客戶需求減少，加上個別公司因油價下跌，產品價格下跌。

累計前7月營收成長較大的產業中，半導體業因個別公司受5G及高效能運算需求強勁，電子通路業受惠筆電、伺服器及5G等相關零組件出貨挹注，資訊服務業因個別公司認列相關專案營收。

累計前7月營收衰退較大的產業中，觀光事業受疫情影響，團體旅遊需求減少，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌衝擊，紡織纖維業受疫情影響，終端客戶需求減少，加上個別公司因油價下跌，產品價格下跌。

(工商 )