第十二屆汽車藍皮書論壇今日在武漢開幕，華為智慧汽車解決方案BU總裁王軍介紹了華為在汽車業務上的兩大關鍵打法，並透露華為僅在武漢就有1萬人的團隊在研發雷射雷達，目標是將成本做到100美元的水準。此外，王軍還提到了一個觀點，就是30萬~50萬(人民幣，下同)價位的車型，未來將成為快流行，即比較富裕的消費者，會快速換車，以體驗新技術和功能。

王軍在 「擁抱未來真變革打造新汽車」主題討論中表示，汽車行業沒有傳統企業和新勢力，不管是燃油車還是電動車，都要走向智慧化。

王軍講了華為在汽車領域的兩個打法。一是華為將用ICT技術來打造性能更好價格更低的零組件。華為將用更高級的5G技術來製造毫米波雷達，進而大幅提升毫米波雷達的性能，甚至讓其達到32線雷射雷達的性能，而價格又遠低於目前的雷射雷達。

王軍透露，華為在武漢有一個光電技術研究中心，總計有1萬多人，該中心就正在研發雷射雷達技術，目標是短期內迅速開發出100線的雷射雷達。未來計劃將雷射雷達的成本降低至200美元，甚至是100美元。

二是大規模開發底層軟體，在王軍看來，華為提供的底層軟體，將幫助車企更快地開發汽車，加速其產品迭代速度，是車企極為需要的產品。

王軍還提到了一個觀點，就是30萬~50萬價位的車型，未來將成為快流品。比較富裕的消費者，會快速換車，以體驗新技術和功能。

目前谷歌、百度、奧迪、福特、寶馬等企業都在逐漸使用雷射雷達的感知解決方案，已經成為了無人駕駛技術中最基本的配置。

(中時新聞網)