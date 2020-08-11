「美食當前，手機先食！」美食開箱照已成為社群時代非常熱門的分享趨勢！訊連科技轉投資公司「玩美移動」旗下「玩美相機（YouCam Perfect）」App，與美食外送平台Uber Eats在台灣首次共同合作，推出主題為「今晚，我想來點……」2款聯名邊框及 9 款專屬可愛貼圖，使用者可拍下美食照，並利用玩美相機透過專屬美食邊框加上可客製化文字，與親朋好友們分享你今晚的外送美食，讓朋友們彷彿與你同桌共樂，曬出你的夏日萬「餓」美食，勾起眾人美食慾望！

玩美移動 總經理張華禎表示，「 Uber Eats 優食和玩美相機此次合作瞄準消費者喜愛美食，同時又希望在享受美食之餘與社群好友們分享的需求，將玩美相機拍照及編輯功能與即時美食外送開箱結合，給予消費者視覺與味覺的分享體驗。」

玩美移動與 Uber Eats為鼓勵消費者參與活動，即日起至 10/31，只要使 用玩美相機與 Uber Eats 聯名合作邊框及貼圖編輯圖片，分享至 Facebook、IG、 玩美圈等任㇐社群平台，即可獲得Uber Eats新客優惠 2 次 100 元抵用券，共 50,000 組。

(科技)