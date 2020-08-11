颱風過境，澎湖虛驚一場幸無災情，雨勢下下停停幸運帶來雨量，也為連月來用水窘境注入新生機；水公司表示各水庫進帳2萬噸，今年澎湖不缺水了。

一度擔心颱風直撲離島澎湖，地方嚴陣以待，慶幸颱風轉向，澎湖整日間歇性雨勢小風小雨。

澎湖氣象站調查統計，截至傍晚全縣降雨量約80毫米，平均風力6級、陣風9級，凌晨2時許花嶼風力最強達11級；氣象站指出，因受颱風外圍西南氣流影響帶來雨帶，澎湖下雨將持續至12日。

颱風沒有釀生澎湖災情，更幸運帶來久別雨量；尤其近期報復性旅遊席捲而來，7月入境遊客高達29萬人次，創下歷年來新高，澎湖民生問題用水、用電、垃圾、交通都陷入危機。

澎湖水公司指出，目前全縣每日用水量約3萬4000噸，各水庫出水量約7000噸，海水淡化廠供水量達1萬7500噸，水公司適度增加海淡水產量因應不時之需。

所幸颱風帶來雨量，短短兩日澎湖各水庫進水量超過2萬噸，馬公地區3座水庫進水1萬8900噸水，尤其最大的成功水庫進水量破萬噸。

水公司歡喜這是天降甘霖，重申掛保證直至9月底澎湖供水穩定無虞，今年不再缺水了，民眾、遊客放心輕鬆遊。

(中時 )