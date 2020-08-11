民眾到市場採買蔬果和肉品時，總希望能買到最新鮮的品質，以免吃壞肚子，但在馬來西亞彭亨（Pahang）卻發生了離奇的一幕；一名媽媽在家正準備做飯時，發現一塊生牛肉彷彿有生命般，在砧板上不停抖動，嚇得這位她不敢再繼續烹煮這塊牛肉。

一名媽媽做飯時發現一塊生牛肉在砧板上不停抖動，嚇得她不敢再繼續烹煮這塊牛肉。示意圖。(圖片來源／達志影像shutterstock提供)

一名男網友上個月31日在推特上傳了一段16秒的影片，並表示自己的媽媽正準備做飯時，發現這塊生牛肉猶如有生命般，不斷在砧板上跳動，即使翻面也一樣，嚇壞了原PO的媽媽，不敢再烹煮。而這段影片上傳到推特後，已有超過101萬人次觀看，也引起當地媒體注意。

根據《ETtoday》報導，這名男網友在受訪時對媒體表示，這塊牛肉是家人在古爾邦節（Hari Raya Haji）時自清真寺得到的，但因為它詭異的跳動，所以家人最後並沒有食用。而看過影片的網友，除了有人笑稱可能是牛肉太新鮮了之外，還有網友PO出同樣的牛肉抖動影片，表示自己也遇過相同狀況；此外，也有人認真替原PO分析表示，生牛肉抖動的現象，可能是因肉品的肌肉、神經等，碰到鹽巴後所產生的反射作用。

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(中時新聞網)