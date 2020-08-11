台中潭子一名65歲黃姓阿伯因失智，上月底趁家人不注意時出門走動撿拾回收物品，卻從潭子迷路到台中南區，幸經熱心民眾報案，警方一查家人在一周前已報案，這才讓阿伯家人鬆了一口氣。

台中市政府警察局第三分局正義派出所警員日前巡邏時，接獲值班通報轄內合作街上有民眾需要協助，報案人稱有名看似拾荒阿伯在向民眾討食，但其認為阿伯應該非單純肚子餓，而是似有失智狀況，遂請警方前來了解。員警到場發現阿伯語意不清，說不出自己住在哪裡，亦無攜帶任何證件，疑似有失智症狀，幸好經員警耐心追問，發現阿伯記得自己的身分證字號，一查之下才發現黃姓阿伯竟在數天前就被家屬通報為失蹤人口，員警立即聯絡家屬趕至派出所，等待期間員警也趕緊準備小點心讓這幾日肯定沒有好好吃飯的阿伯先行果腹。

據了解，黃姓阿伯年約65歲，平日與妻兒同住於潭子區，常趁家人不注意時出門走動撿拾回收物品，卻經常忘記回家的路，家人平時亦要為生計忙碌，才會讓阿伯有機可趁，自己開門離家做回收。

此次阿伯於上月28日出門後即未返家，擔心不已的家屬早已報警，沒想到這次竟是從潭子徒步走到南區，警方猜測這段期間黃姓阿伯可能就是靠著討食填飽肚子，才能平安無事度過數日，對於警方的協助家屬深表感謝，員警看到阿伯能順利回家，也感到相當欣慰。

警方提醒，警方呼籲，若家中有失智或容易走失的年邁長輩，可向市府社會局申請「防走失手鍊」，在身上配掛聯絡資訊，或直接在衣服縫上聯繫方式，讓警方能夠快速聯繫家屬，避免發生意外。民眾若發現疑似迷途長輩時，亦可主動詢問對方去處，將其留住並協助撥打電話報警或聯繫家屬，一同守護長者安全，協助他們儘速返家。

(中時 )