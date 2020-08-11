今年33歲的歌手韋禮安最近推出第5張專輯，他不僅在音樂創作上有自己的一番天地，在理財方面也很有一套。韋禮安近日在接受媒體訪問時表示，早在3年前開始為退休鋪路，認為投資ETF最適合自己，並自曝今年3月疫情造成的股災中瘋狂進場低接，「接到快沒現金」。

鏡週刊報導，韋禮安坦言，當歌手又開公司，讓他的職涯承受相當高的風險，因此在投資上選擇相對穩健的ETF，扣掉每個月的生活費，8成收入都放在經營公司和投資ETF上。

韋禮安相信，長期指數會不斷向上，更自曝在今年3月股市重挫時大膽進場，「我衝進去瘋狂撿，從低點開始接到快沒現金了。」他說，目前的投資部位有4分之3在ETF，分別是涵蓋美股大中小型公司的VTI、投資美國以外的已開發國家與新興市場的VEU以及BND（主要投資美國公債、投資級公司債以及美元計價的國際債券等）。

韋禮安分析，VTI加VEU的組合等於投資了全球股市，BND則是全球整體債券市場。目前股債比約7比3，投資3年下來平均年報酬率約7%。

韋禮安的投資術讓不少財經專家都按讚，像是財經顧問暨作家王伯達、知名財經Podcaster「股癌」謝孟恭都在粉絲專頁分享，分別表示：「不只是歌手，對大部分人來說，這樣就夠用了。」、「他這方法和觀念適用大多數人。」

(中時新聞網)