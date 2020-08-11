嘉義市政府工務處疑暴發工程弊案，今11日上午廉政署幹員搜索市府工務處及多家瀝青相關業者，帶走多件卷宗及吳姓機要人員、業者、技師共10多人，目前案件還在調查釐清中，初步了解疑似與107 年度、108年度道路鋪設、管線工程有關。

(中時 )