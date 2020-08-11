(持續更新)嘉義市政府官員疑涉弊 工務處被搜索 16:222020/08/11 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廉政署共帶走10多人， 目前部分人員在嘉義地檢署訊問中。（呂妍庭攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市政府工務處疑暴發工程弊案，今11日上午廉政署幹員搜索市府工務處及多家瀝青相關業者，帶走多件卷宗及吳姓機要人員、業者、技師共10多人，目前案件還在調查釐清中，初步了解疑似與107 年度、108年度道路鋪設、管線工程有關。 (中時 ) #工務處 #年度 #搜索 #業者 #工程 也許您會感興趣 推薦閱讀 上任中市政風處長生波折 詹政曇：長官有智慧 待命中 11:492020/08/11 政治 陸反擊 制裁魯比奧等11美人 04:102020/08/11 兩岸要聞 士林社宅 月租6500住河岸第一排 04:102020/08/11 地方新聞 花蓮教育處長涉貪 遭訴續押 04:102020/08/11 地方新聞 貨車輾過女騎士 赫見害死同學 04:102020/08/11 社會新聞 中小企業處商務導入專利策略 免費開講 04:102020/08/11 企業經營 監守自盜A口罩6000片 中校被移送 04:102020/08/11 生活新聞 全台好物嘉年華 參展商家嗨翻 04:102020/08/11 投資理財 財劃法修法未完成 財部仍努力填補地方財務缺口 04:102020/08/11 財經要聞 澎縣府設15處繫纜 保護珊瑚礁 04:102020/08/11 地方新聞 社會熱門新聞 展示帳篷內驚見2隻腿 還傳出陣陣聲響 民眾嚇：已經半小時 - 社會 銷魂軍中樂園淫房翻版 苗栗大埔重劃區驚見「1女獨戰40男」 - 男女 懷特生技解盲爆內線交易 美吾華董座李成家遭搜索約談 - 社會 男上司偷吃女下屬 台灣摩鐵玩不夠 日本出差5回也滾床 - 社會 米克拉瞬間雨彈87毫米狂炸新莊 幸福路淹成「幸福河」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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