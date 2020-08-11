封測廠南茂（8150）公布2020年第二季財報，受稼動率下滑、匯損干擾及去年同期比較基期較高影響，稅後淨利降至5.44億元、每股盈餘（EPS）0.75元，仍雙創同期次高。累計上半年稅後淨利12.57億元、年減14.35％，每股盈餘1.73元。

南茂2020年第二季合併營收54.28億元，季減2.84％、年增10.66％，仍創同期新高。毛利率20.72％、營益率14.54％，雖低於首季22.74％、16.11％，仍優於去年同期17.09％、9.22％，雙創近4年同期高點，本業獲利持穩高檔。

不過，因受匯損致使業外虧損擴大，且去年同期認列處分易華電持股投資利益9.81億元、墊高比較基期，南茂第二季稅後淨利5.44億元，季減23.54％、年減57.25％，每股盈餘（EPS）0.75元，仍雙創同期次高。

累計南茂上半年合併營收110.14億元、年增17.59％，創同期新高。毛利率21.74％、營益率15.34％，分創近5年、近3年同期高點。不過，因匯損致使業外轉虧、且比較基期較高，稅後淨利12.57億元、年減14.35％，每股盈餘1.73元，低於去年同期2.02元。

南茂第二季整體稼動率76％，低於首季79％、優於去年同期75％。其中，測試81％，優於首季77％及去年同期69％。封測76％、凸塊（Bumping）71％，低於首季81％、83％，但優於去年同期75％、70％。LCD面板驅動IC為74％，低於首季75％及去年同期81％。

觀察南茂第二季各產品營收，面板驅動IC（DDIC）占30.4％、DRAM/SRAM占22％，Flash占20.2％、金凸塊占16.4％，混合訊號晶片11％。其中，記憶體產品營收季增2.9％、年增達41.9％，驅動IC及金凸塊營收季增1.3％、年增13.9％。

以產品應用別觀察，南茂第二季智慧型裝置占34.5％、消費類22％，電視20％、運算13％、車用和工業約10.5％。資本支出約8.11億元，其中LCD面板驅動IC約45.8％、測試約30.5％、封測約15％、凸塊約8.7％。

(時報資訊)