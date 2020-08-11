王品集團旗下以當令食材與日式手法詮釋料理美味的「陶板屋」，今年邁入第18個年頭，為歡慶18歲生日全台33家門店邀請大家一起再回到陶板屋感受家的溫度，即日起至8月18日，只要身分證字號中有陶板屋英文「T、O、K、I、Y、A」或「1、8」的任一英文字母或數字，立即享指定主餐：香蒜瓦片牛肉(或嫩煎豚排)，免費肉量加量25％。

王品表示，陶板屋以「家」為源起的品牌理念，這18年來陪伴許多家庭、情人、朋友走過生命中許多重要時刻，也是陶板屋最珍貴的禮物。

除了免費肉加量的生日大禮，這次陶板屋還邀請到金鐘獎男配角『溫昇豪』擔任18週年的「加溫大使」，陶板屋是溫昇豪與家人朋友時常相聚的餐廳，對於本次能擔任陶板屋加溫大使，溫昇豪表示非常榮幸也很興奮，開拍前不僅親自參與劇本討論，更要求每一幕都必須仔細確認，拍攝現場，甚至被故事情節深深感動一度眼眶含淚。

家・溫度系列影片皆為「發生在陶板屋的真實故事」由陶板屋團隊及導演共同挑選，最終選定三則故事：無私的親情；傳承的美好及雋永的愛情，不同的人生滋味都在陶板屋的故事中發酵，醞釀成最動人的篇章，有興趣的朋友也可以在陶板屋臉書粉絲專頁欣賞(https：／／www.facebook.com／tokiya.tw／)。

這三支年度形象影片，也隱藏了陶板屋要準備給頭號陶粉們的「幸福彩蛋生日大禮」，觀賞完所有影片，解鎖影片中的幸福密碼，就有機會獲得陶板屋「和風套餐四人券」或「和風套餐買一送一電子券」！(彩蛋活動網站：https：／／tokiya18th.com／)

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