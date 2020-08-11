羅霈穎3日驟逝，11日靈堂開放第四天，資深藝人蔡頭前來悼念，對於羅霈穎走的突然，他難過地說「她在演藝圈仗義，對於一個70歲的人，嚎啕大哭那種感覺，我有多傷心痛心」。

回憶兩人往事，蔡頭曾赴羅霈穎上海家，「她帶我這土包子，請我吃上海菜，這女人真是的，兩人吃八道菜，因為她說要發了」，感嘆她在演藝圈仗義執言，認為羅霈穎虛歲60歲「她這一甲子活得精彩，一路好走」。

(中時 )