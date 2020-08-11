Erin反批戴蘊慧。（圖／翻攝自Erin Chen臉書）

Erin兩度發文替林立洋出頭。（圖／翻攝自Erin Chen臉書）

53歲舊藝名林立洋的男星林利去年跟台灣老婆陳貞均（Erin）結婚，最近林立洋來台跟妻子團聚，Erin卻突然在臉書爆氣，原來是捨不得老公被戴思聰女兒戴蘊慧因拒拍祝賀影片，遭痛罵「無恥」，Erin說林立洋是真的狀態不好，來台後4度癲癇發作，「阿姨：我老公問你，你有想過你父親過世時，誰陪在你旁邊，你才是真正的厚顏無恥吧！都50幾歲了，還不懂的替人著想！」

戴蘊慧（戴真真）最近在臉書痛批「某人」過去得癌症病危時，自己曾送上千年靈芝幫忙，未料她最近有位廣州好友餐廳開張，希望找「某人」幫忙拍祝賀影片，卻只得到6字「目前狀態不好」，讓戴蘊慧心灰意冷，直指「某人」不懂感恩。對此，林立洋太太Erin曬出戴蘊慧臉書的截圖，澄清林立洋狀況確實不好，加上不認識對方的朋友，以及Erin父親剛過世，正處於治喪期間，種種考量下才婉拒錄影片。

Erin表示，林立洋近來常發幸福文章，可能因此被外界誤會，「很多時候是苦中作樂，勉勵自己加油，也砥礪一樣在病中的朋友也一起努力」，他們並沒有忘記戴蘊慧的恩惠，話鋒一轉，Erin表示：「我最討厭唯利是圖，自私自利，為求目的不擇手段，完全不管別人死活的長輩」，「我很想問：『你沒有得過癌症沒關係，沒有同情心也沒關係，但難道你連基本的同理心，也沒有嗎？也沒有基本的禮貌和尊重嗎？』」

Erin進一步解釋，林立洋因手術後遺症加上癲癇舊疾，狀況真的不穩定，出門吃飯都是驚心動魄的冒險，心疼丈夫被強人所難。據《東網》報導，戴蘊慧回應不想再多說，以免越描越黑，「我又沒有指名說是誰，只是有人對號入座」。

(中時新聞網)