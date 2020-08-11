服用盛唐中藥疑似產生後遺症的被害人越來越多！台中市議員李天生的妻子疑因服用呂世明的中藥調理，竟產反應遲頓、牙齦發黑等後遺症；李天生11日表示，經中國醫院藥學院附設醫院初驗，鉛濃度尚在安全值內，但為慎重起見，詳細檢驗項目尚未出爐。

李天生指出，妻子是在2018年9月發現罹患大腸癌，10月開刀、11月化療，為減輕化療不適2019年經朋友介紹到呂世明診所就診並服用中藥調理；每周費用1000元，拿三帖水煎藥和一周的科學中藥，前後約服用一年半。

李天生說，約1個多月前，呂世明事件尚未爆發，他發現妻子對話時神情反應遲頓、牙齦發黑等後遺症，即要妻子先行停藥，接著即爆發出鉛中毒案；衛生局基於慎重起見通知他妻子前往檢驗，目前正等待中藥化驗結果。

49歲的何女士，原本在幼教機構上班，去年初被檢查出卵巢癌，4月間在中國附醫進行卵巢癌手術，10月到盛唐中醫求診，想改善化療的不適；近日診所爆發患者鉛中毒事件，她急忙到醫院檢驗，確認自己也有鉛中毒情形。

何女士11日在立委何欣純陪同下召開記者會，身體虛弱的何女士說，去年4、5月間，分別接受過兩次外科手術，之後每3週進行一次化療，因身體極度不適，在朋友的介紹下，到太原路盛唐中醫求診。

何欣純上午開記者說，依消費者保護法第50條，消費者保護團體對於同一原因事件，致使眾多消費者受害時，得受讓20人以上消費者損害賠償請求權後，以自己名義，提起訴訟。

第60條也規定，企業經營者違反本法規定，生產商品或提供服務具有危害消費者生命、身體、健康之虞者，影響社會大眾經中央主管機關認定為情節重大，中央主管機關或行政院得立即命令其停止營業，並儘速協請消費者保護團體以其名義，提起消費者損害賠償訴訟。

何欣純認為，依衛生局資料，目前已有14人中毒，且還有1、2百人正化驗中，所以她呼籲政府加速檢驗，並在符合法令下協助鉛中毒患者打官司並依法求償。

(中時 )