中華民國養雞協會理事長陳國村說，進口雞肉目前已經佔了國內市場的4成，繼續下去擔心國內市場會急速萎縮。（資料照）

國內雞肉價格攀升，以白肉雞骨腿來說，已經漲到每公斤115元的天價，相比進口雞只要52元，民眾的選擇高判立下，養雞業者說，國產雞價格受到氣溫、疫情等影響價格喊漲，如果民眾在價格間取捨上，向進口雞靠攏，擔心會擠壓到國產雞的市場。

中華民國養雞協會理事長陳國村表示，目前國產雞一年生產量約32萬噸，平均每周交易430萬隻，而進口雞現在每年進口約21萬噸，每周交易量更是來到4百萬隻，幾乎佔了國內市場的4成，繼續下去擔心國內市場會急速萎縮。

陳國村說，目前白肉雞產地毛雞價每公斤29.8元，市場價隨便都破百，由於進口雞價格低廉，現在越來越多業者改採用進口雞肉，讓進口雞市占率越來越高，他認為國產雞價格已經失序，呼籲飼料、小雞、毛雞等產業鏈業者，能修正報價，一起解決產業困境。

中華民國禽肉行銷發展協會理事長卓育生則說，因為市場上現在推出不少強調使用國產雞的健康便當，加上市場通路加強促銷國產雞，讓國產雞供應不足，因此才需進口雞肉，認為進口雞肉能調節國內肉雞價格，提供消費者更多選擇，回到市場機制。

(中時 )