美海關：9月25日起香港進口貨源須標明為「中國」 15:552020/08/11 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為香港。（新華社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國海關8月11日發布公告，稱9月25日起，香港出口到美國貨品必須標明來源地是「中國」。 根據美國總統川普在7月14日簽署的「香港正常化」行政命令，有鑑於美國認定「香港不再享有高度自治，因此不再保證繼續享有與中國不同的特殊待遇」，由香港製造入口至美國的產品將不能再貼出「香港製造」標籤，而必須表明來源地是「中國」。 美國方面將給予產品製造商由通報即日起45天的緩衝期，也就意味此政策將由9月25日正式實施。 (工商 ) #中國 #來源 #美國 #香港 #地是 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸媒：挑戰一個中國原則的企圖必將失敗 10:272020/08/11 兩岸 雲林縣9月7日發放第二盒學生口罩 13:272020/08/11 生活 全民動起來 川普籲美別將病毒政治化「一起譴責陸」 10:502020/08/11 國際 聯合國關切 籲確保法律勿濫用 04:102020/08/11 兩岸要聞 王52億資金來源 公司派提五質疑 04:102020/08/11 財經要聞 財星全球500強 陸企124間上榜首超美國 11:522020/08/11 財經 陸反擊 制裁魯比奧等11美人 04:102020/08/11 兩岸要聞 新莊無照少年紅燈硬闖 無辜騎士騰空翻一圈重摔著地 竟奇蹟站起 11:242020/08/11 社會 8月10日起新申貸或撥款案件適用 央行中小企優貸 延至明年中 04:102020/08/11 金融．稅務 低價蟹黃醬 苗縣府籲小心受騙 04:102020/08/11 地方新聞 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 即時 美企拚自保？分析師驚曝蘋果扶植陸企目的 - 財經 疫情恐影響到明年春天 張國煒警告：航空巨頭慘了 - 財經 大陸發行數位貨幣玩真的 4大國有銀行已展開測試 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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