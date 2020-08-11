近期挑戰台語劇《羅雀高飛》的大元（林艾璇），一甩過往肉肉形象，公開一系列性感惹火的深V泳裝照，她身穿紅色綁帶連身高衩泳裝，大秀蜂腰翹臀與一雙大長腿，讓粉絲直呼太犯規。大元透露，特別愛吃起司類高熱量食品，過去曾胖到56公斤，跟團員比起永遠最肉，常常大家在吃炸雞薯條，只有我被規定只能吃菜。

大園自曝，在女團Popu Lady時期，挑衣服時自己永遠最大號，最近嘗試代謝酵素，成功減到44公斤。她回想年初去日本玩，一天吃到午餐，因為隨身攜帶酵素，吃一輪回來完全沒長肉，數字更下降，她也成為年度代言人。

為記錄她出道以來最完美體態，她穿上紅色深V高岔泳衣，斜躺時一雙大長腿全都露，臀部下緣若隱若現的雙Ｃ弧線超惹火。另一套平口小可愛外加黑色激短皮褲，露出超平坦小腹，大元得意表示：「以前根本不敢嘗試皮褲，因為看起來會很肥，這次終於能成功駕馭，連我自己都不敢相信！」

談起過去爆肉時期，大元自曝很多衣服穿不下，拍戲試裝都很痛苦「有次拍戲一半，我的褲子還整個炸開，整個超丟臉」，且網路上留下太多肥胖醜照，她坦言「照鏡子都覺得自己像母豬一樣，真的讓我好打擊！」

過去也曾嘗試針灸、埋線，還有耳朵上的穴道貼等方法減肥，甚至是吃減肥藥，一週減4-5公斤，但有次訪問中我整個人頭暈目眩，神智不清，後來回去看影片才發現整個人很恍神，網友還在下面留言說我吸毒嗑藥，真的嚇壞我了」，她坦言後來停藥後食慾大開，復胖速度超快，現在她完全不敢再嘗試來路不明的減肥藥，只敢用健康的方式來控制體態。

大元穿著性感紅色綁帶連身高衩泳裝。（Laler提供）

大元速鏟12KG消一圈，穿上紅色深Ｖ高岔泳衣大秀火辣身材，斜躺時一雙大長腿全都露。（Laler提供）

大元公開養成「易代謝體質」心法 大吃不長肉超犯規。（Laler提供）

大元透過酵素促進代謝、提升消耗量。（Laler提供）

(中時 )