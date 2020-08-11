由全台最大汽車經銷商 -「匯豐汽車」和東立物流旗下關係企業「東上投資」兩大本土企業共同合資成立的Audi奧迪豐仕，旗下第一個營運據點 – Audi北投展示中心暨全功能服務廠即日起接續提供完整的新車銷售與服務廠售後維修等服務範疇，持續為大台北地區廣大喜愛Audi品牌的消費者，提供無微不至的尊榮購車禮遇與售後服務，給予所有Audi 車主更體貼周到且便利的品牌體驗！

Audi奧迪豐仕預計在2020年底前，陸續於北部地區成立3座嶄新據點，除了Audi北投展示中心正式營運、預計9月啟動營運，位於大安區和松山區的Audi大安及Audi濱江等兩座全新經銷據點，也將於今年陸續開幕落成啟用，同時計畫在明年初於桃園地區成立全新Audi 3S新車展示與服務據點。透過完整的的通路佈局規劃，Audi奧迪豐仕團隊將以全新與創新概念強勢進軍國內豪華車市場，未來更將秉持著積極熱忱的心態，為廣大消費者與車主提供與眾不同的頂級銷售與專業售後服務。

甫於今年初加入台灣奧迪經銷夥伴團隊的Audi奧迪豐仕，匯豐汽車在台紮根經營超過45年，透過多年的汽車銷售與服務經驗，更深諳台灣汽車市場與消費者服務的精髓所在；而東上投資具備豐富的汽車品牌零售業經驗，看好頂級進口車市場的發展潛力，兩大汽車服務產業的龍頭以實際行動投注龐大資源，攜手合作展現其擴大商業經營的強烈企圖心。

座落於北投大業路上的Audi北投展示中心，地處台北市北投區銜接新北市淡水區的交通樞紐上，新車展示中心內部所規劃的專屬展區可容納8部展示車輛，同時擘劃了舒適的客戶休息區、精品櫥窗展售區、兒童遊戲區及專屬貴賓交車室等獨立空間，讓每一位蒞臨鑑賞Audi新世代車款的準車主都能享受到尊榮靜謐的賞車環境。服務廠內部則設置4個專屬工作位，廠內的維修設備與周邊設施除了均符合德國原廠規範之外，採光明亮且乾淨整潔的環境，讓每部回廠進行保養維修的車輛，都能在此接受專業技師團隊的妥善照護。

(中時 )