股票上市的美吾華懷特生技集團董事長李成家，因涉嫌在2016年懷特生技公告「懷特痛寶」解盲的重大利多訊息前，指示財務部經理游菁惠購進美吾華股票300多張，獲擬制性獲利80多萬元，涉嫌違反證交法內線交易罪。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索美吾華、懷特公司及李、游2人住處，並約談李、游2人，另傳喚5名證人到案。

檢調調查，2016年3月8日，懷特新藥發表重要公告，指「懷特痛寶」完成樞紐性臨床實驗，經解盲發現，對於患者術後疼痛改善有正面效應。

檢方查出，2016年1月至2月間，李成家涉嫌在重大訊息公開前，指示游菁惠利用特定人頭帳戶買進300多張的美吾華股票，涉嫌內線交易；由於股票並未售出，擬制性獲利80多萬元。

李成家來自屏東東港，憑藉在美商製藥公司擔任業務的經歷，40多年前創立台灣美吾髮公司（1998年更名為美吾華），他以代理美國VO5洗髮精奠定事業基礎，並推出自有品牌的洗髮、染髮產品。

(中時 )