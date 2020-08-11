中職》午後豪大雨攪局 樂天與富邦之戰難產 15:372020/08/11 中時 陳志祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新莊球場下起豪大雨，比賽被迫延期。（資料照片／鄧心瑜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中職今（11）日在新莊球場進行樂天桃猿與富邦悍將之戰，原本兩隊是洋投先發對決，由富邦的洋投羅力對上樂天的威拉諾，只是新莊過了下午1時後，天氣轉趨不穩，不久下起豪大雨，雨勢延及新莊球場，使得原訂的比賽被迫延賽。 中職聯盟表示，原訂8月11日進行的例行賽第147場樂天桃猿與富邦悍將賽事，受到雨勢影響，場地不佳而無法進行比賽，補賽日程將依補賽規定另行公布。 (中時 ) #進行 #豪大雨 #樂天 #富邦 #新莊球場 也許您會感興趣 推薦閱讀 岱桑下二軍 張奕待命上一軍 04:102020/08/11 運動天地 天災頻傳 臺灣產物：加保颱風洪水險 04:102020/08/11 產業特刊 前七月獲利 金控３雄 獲利暴衝 04:102020/08/11 財經要聞 國泰產險國內悠遊方案 保障民眾出遊 04:102020/08/11 產業特刊 股利入袋 富邦、國泰單月破百億 04:102020/08/11 財經焦點 檢查局進駐調查 北富銀案 黃天牧：勿枉勿縱 04:102020/08/11 金融．稅務 《類股》「金」雷！低接有賺頭 10:172020/08/11 財經 《盤中解析》大立光除息蹣跚 台股力守5日線 10:172020/08/11 財經 泰安天災損失補償險 免擔心愛車泡水 04:102020/08/11 產業特刊 42國「孩童、媒體及新冠肺炎病毒」研究 台大：陪伴孩子有正確知識 11:062020/08/11 生活 體育熱門新聞 洋基先發搖搖欲墜 外媒推「4人選」交易補強 - 體育 MLB》天使打線炸裂 神鱒大谷阮棟同場開轟 - 體育 MLB》紅雀又被停賽 僅剩45天要打55場 - 體育 中職》午後豪大雨攪局 樂天與富邦之戰難產 - 體育 NBA》曾放話打爆吉米巴特勒 華倫反被修理 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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