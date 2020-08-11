中職今（11）日在新莊球場進行樂天桃猿與富邦悍將之戰，原本兩隊是洋投先發對決，由富邦的洋投羅力對上樂天的威拉諾，只是新莊過了下午1時後，天氣轉趨不穩，不久下起豪大雨，雨勢延及新莊球場，使得原訂的比賽被迫延賽。

中職聯盟表示，原訂8月11日進行的例行賽第147場樂天桃猿與富邦悍將賽事，受到雨勢影響，場地不佳而無法進行比賽，補賽日程將依補賽規定另行公布。

(中時 )