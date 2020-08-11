雄獅旅遊看好離島旅遊市場，在澎湖馬公成立首間離島分公司，除從總部調派30多位經驗豐富的導領及產品企劃團隊，並調派雄獅通運遊覽車8台至澎湖當地，更獨家於澎湖機場獨家設立「旅遊小秘書」服務櫃台，旅客落地後即有專人接機導引，並提供當地團體遊程、電子票券、交通接駁等多元商品服務。

新冠肺炎疫情趨緩，國內旅遊市場的復甦正翻倍成長，迎接一年一度的七夕情人節即將到來，雄獅旅遊特別推出「七夕愛情島重溫浪漫」活動，邀請結婚10年以上的老情人們來到澎湖共度浪漫情人節，8／17起至8／31期間出發，天天提供10組只要77元的「澎湖三天兩夜來回雙人機票」＋「澎湖機場接駁」，共計將釋出150組300張超值的澎湖機票組合，8／12開始每日中午12點準時線上開搶。

雄獅旅遊發言人游國珍表示，看準國人一年出國旅遊8000億產值，今年將由外轉內，帶動到國內旅遊品質的提升。雄獅提供充足機位，由本島北、中、南飛往澎湖，並和五星級福朋喜來登酒店、峇厘島風元泰大飯店、安泊海景旅店合作，讓旅客可以入住最有特色的飯店選擇，加上海島領隊達人等，整合獨家的旅遊元素、服務體驗，將澎湖打造成為台灣的「無邊際渡假村」。

在旅遊服務方面，雄獅打造澎湖最完整的遊覽車隊組織，提供旅客最優質的交通載具。過往許多自由行旅客都選擇騎機車環島的模式，雄獅首創澎湖「大環島專車」，推出結合北環、南環、東環觀光一日遊路線，最低價只要$299元起，完整暢遊澎湖最熱門網美打卡熱點，讓旅客免除日曬雨淋輕鬆遊玩，更解決了旺季機車不足的問題。除此之外也首創「機場接送」巴士的貼心服務，免費提供購買自由行產品的旅客馬公市區定點接駁，讓離島的交通更多元便利。

雄獅旅遊因應三倍券，現正推出超值機票促銷方案，台北澎湖3日計畫旅遊票，指定出發日期可享買一送一的優惠，平均每人只要$1,500元起。除此之外，澎湖海洋牧場海鮮餐BBQ‧經典北環古蹟‧金沙灘超值3日行程，只要$9,999元起，就能體驗超酷水上活動，像是水上摩托車、香蕉船、鴛鴦飛船、搖擺快艇、水上海戰車等等，還能擁有最HOT海上娛樂船海釣新玩法，順便體驗螃蟹籠捕蟹、抓鰻管。

此外，還能跨上快艇，到海洋牧場來場趣味釣海鱺餵食秀。或者如果想到經典的吉貝沙灘放空，還有澎湖吉貝水上活動‧海鮮BBQ‧古蹟巡禮3日行程，只要$7,999元起，除了價錢超值，特別還可以在吉貝停留一晚，讓旅客能在吉貝沙灘上放空看星星，享受悠閒的BBQ與擁抱無限海景。還有更超值的跳島行程，南海四島‧七美島‧海洋牧場‧古蹟巡禮3日，只要$6,888元起。

如果你是熱愛海底世界的人，「忘憂島」正是潛客們最愛的浮潛天堂，這裡也同時是澎湖最強秘境，可以看到各式各樣的珊瑚礁與豐富的海底生態，行程中提供基礎教學及完整裝備，新手也能盡情享受海底世界的美好。

(中時 )