為期3個月的「鹿港地區導覽進階培訓課程」結束，今天上午彰化縣政府城觀處在鹿港龍山寺舉行成果發表。（謝瓊雲攝）

31名完成進階培訓課程、通過考核的英日語導覽解說人員，15日起就將實地投入鹿港小鎮兩條經典黃金路線的導覽解說服務。（謝瓊雲攝）

由品保協會安排、來自北部旅行社業者自費組成高端旅遊團，到彰化鹿港鎮進行為期3天2夜的踩線團親自感受體驗彰化之美和鹿港小鎮的魅力。（謝瓊雲攝）

接軌國際！漫遊經典鹿港小鎮。31名鹿港英、日語導覽解說員通過進階培訓課程與考核，彰化縣長王惠美11日上午親自頒發服務資格證明，即日起至11月將正式時地投入英日語解說導覽服務。

彰化縣政府城觀處今年5月至7月間，開辦「鹿港地區導覽進階培訓課程」，由鹿港在地專家莊研育、陳仕賢、李奕興及賴珮琳等8位專業師資，針對導遊、領隊、旅行社業者、口譯人員等相關從業人員，進行為期3個月培訓，8月中起再實地為遊客們進行英、日語導覽解說。

王惠美說，這次培訓共有31人通過考核，將成為行銷彰化的生力軍，讓更多外籍遊客認識彰化、鹿港的美，鹿港小鎮就像是一座開放的博物館，用更有質感的旅遊行程，搭配導覽解說，才能吸引高端遊客前來感受、體驗其魅力。

解說路線從龍山寺或天后宮開始出發，行經鹿港經典景點，為鹿港黃金路線，兩條路線約各需2小時，有興趣的民眾可上網預約報名，網址：https：／／www.beclass.com／rid=2443d625f264bb8ea37d

另外，縣府也邀請品保協會，帶領旅行社負責人自費組團到彰化進行3日踩線團，體驗後並給予實質專業意見，在日後安排路線行程時作為調整參考。

台灣國際郵輪協會理事長吳勛豐就說，海外旅遊團費不低，卻因疫情限制出不了國門；這些旅客正是所謂高端旅遊客群，偏好高品質旅遊，吃好、住好是基本，更想要特殊的體驗、或深度知性之旅。

旅奇整合行銷總裁何昭璋也指，感謝王惠美率縣府團隊用心協助，讓北部旅行業者藉由踩線、包裝彰化旅遊的特色，如彰化市扇形車庫、芳苑海牛、鹿港玻璃媽祖廟等，都獨具特色；別人用水泥蓋民宿，彰化則開放古蹟提供給遊客當民宿，彰化深度旅遊，3天2夜絕對玩不夠，值得好好推廣，讓更多遊客細細感受。

(中時 )