永裕 (1323)透過優化產品組合，減低台幣升值及疫情影響，獲利表現優於預期；第二季EPS1.01元，季增36.49％，上半年EPS達1.75元，年增15.13％，攀歷年同期新高。

永裕塑膠包裝製品主要應用化妝品、日常生活用品、藥妝、食品業，為國內最大的日用、化妝品容器生產商，並開發特殊製程，拓展高單價化妝品包裝市場，及動物疫苗瓶裝製程、中國在地藥包材等，成立威瑪精密化學，整合塑膠瓶、軟管包裝到填充一貫化服務，且從美妝品包材領域延伸到美妝品，推出蓓樂膚(Purify care)自有品牌商品。

永裕表示，受惠高端品業績發酵及個人、家庭清潔抗菌防疫用品的包材銷售增量，第二季營收季增16.57％，毛利率26.47％，創3年來連續兩個季度毛利率站上26％，創下單季EPS攀上1元之新紀錄，烘托上半年毛利率26.42％，年增3.74個百分點。

因應電商及顏值經濟帶動的化妝、保養消費商機，永裕浙江新廠第一期工程持續順利推進中，預計啟用投產時程為2021年第二季。

永裕規劃將上海廠五成營收轉移到新廠，並偏重動物疫苗瓶；上海廠保留GMP認證1萬級無塵室設備，生產滴眼劑藥包材，並轉型做關燈無人產線。另，新增含藥級日化容器系列及劑型開發，後續可注入高端生技包材的行銷能量。

(工商 )