股債雙漲，壽險業吃「大補丸」。國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、中國人壽及台灣人壽等六大壽險公司7月淨值暴增近3千億元，合計淨值首度突破2兆元。

也就是說光是六大壽險公司淨值就破2兆元，創歷史新高，則全體壽險業7月底淨值應也突破2.4兆元，也是史上壽險業股東權益最高的時候。

壽險業者表示，主要是股市及債市都漲，手中的股票與債券等有價證券未實現獲利大幅飆漲，六大壽險公司應都有上百億到數千億元不等的未實現利益。

六大壽險公司今年股東權益谷底應是3月，新冠肺炎蔓延全球，股市重挫、債券信用風險飆漲，3月底六大壽險淨值僅1兆2,547億元，比2019年底少了4,323億元，若加計1、2月時股債上漲的淨值增加數，則3月一個月六大壽險公司淨值少了4,880億元。

但隨著資本市場快速反彈，六大壽險公司的淨值在第二季就回升逾5,400億元，7月一個月更是大幅增加2,939億元，亦是近來單月淨值增加最多的一個月，反應資本市場的飆升。

六大壽險公司7月底淨值最高還是國泰人壽，有6,968億元，創其成立50多年來的歷史新高，且今年以來已增加逾千億元，其帳上未實現獲利逾2千億元。

南山人壽7月底淨值已約有5千億元，今年以來增加約1,300億元，主要是南山人壽將較多的債券放在OCI（經其他損益按公允價值）部位，債券增值就會反應到淨值上，另外也有股票增值。

富邦人壽7月合併資產正式破5兆元，躍升第二大壽險，且淨值也增加到4,263億元，都創其歷史新高，今年以來亦增加773億元左右。

新光人壽7月底淨值達1,699億元，主要是有認列投資性不動產增值，亦有增資，這部分共增近500億元，新壽7月底淨值比亦回升到5％以上。

另外中國人壽、台灣人壽7月底淨值分別約1,700億元、1,270億元，都是其歷史新高。

(工商 )