大陸股市開高走低，上證指數收盤跌逾1％，3,400點得而復失。市場交投活躍，兩市成交合計人民幣（下同）1.13兆元 ，連續10日超過兆元。

上證指數開盤漲不足1點，最多升29點或0.88％，高見3,409點，午後由升轉跌，最多跌43點或1.28％，低見3,336點，全日收報3,340點，跌38點或1.15％，成交5,140.21億元。

深成指亦先升後跌，全日收報13,466點，跌191點或1.4％，最低見13,450點，跌207點或1.52％；高見13,811點，升154點或1.13％，成交6,205.86億元。

滬深300指數報4,681點，跌43點或0.91％；創業板指數報2,688點，跌46點或1.7％。

各類股普遍下滑，有色金屬、鋼鐵、石油股跌逾2％；房地產、水泥、電力、金融、化工、煤炭股跌逾1％；船舶製造股升近3％。

(工商 )