2020「第55屆金鐘獎」頒獎典禮將於國父紀念館舉行，9月19日為廣播金鐘頒獎典禮，9月26日則為電視金鐘頒獎典禮。主辦單位三立電視台公布今年廣播金鐘典禮主持人創新搭檔，由廣播人吳瑪麗、網路KOL視網膜攜手主持；電視金鐘今年將不同於以往，由3組藝人分別擔任3段主持工作；星光大道則由去年表現零負評的黃豪平，搭檔李霈瑜（大霈）聯手主持。

黃豪平首搭高挑大霈一起主持，他笑稱不擔心兩人身高差，認為兩人其實一樣高，如果大霈穿高跟鞋真的比自己高，可配合鞋墊、髮型來調整，他開玩笑說：「我這陣子會多喝一點轉大人藥方，看看還來不來得及。」兩人雖然不熟，但他非常期待合作，因為一動一靜風格截然不同，「之前在遊戲節目上與她認識，大霈是很熱情奔放的女生，合作起來應該很好玩」。

而大霈第一次主持星光大道，知道壓力會很大，她過去3年以入圍者身分參加，這次挑起星光主持大任，坦言剛得知時很驚恐，後來心想：「應該是看到我從《水下三十米》到陸上，什麼特殊狀況都能夠迎刃而解吧！」她為了呈現專業，平常出外景回房間後，就會拿起平板追台劇，心中也很期待金鐘入圍名單出爐。

(中時 )