俄羅斯鋼城（Магнитогóрск）一對年輕夫妻近來受邀參加朋友的宴會，眾人在派對上飲酒暢談，氣氛相當歡樂，妻子突然一時興起，打算嚇嚇丈夫，於是她爬上窗戶作勢要往下跳，孰料下秒竟真的因此天人永隔，本來是場開心的聚會，沒想到最終卻以悲劇收場。

綜合俄媒報導，事發於8月的第1週末，年僅22歲的辣妻波利亞科娃（Arina Polyakova）起初只是想開個玩笑，但幾杯黃湯下肚後，讓她無法保持身體平衡，從窗戶直直往下掉，墜落在一樓公寓門前，鮮血染紅了整片綠地，所有人目睹這一幕簡直嚇壞，立刻打電話報警。

雖然救護車緊急趕抵現場，但卻已救不回波利亞科娃，從現場照片還可以看見，身穿粉色襯衫的丈夫緊緊摟住她的身體，倒在血泊中放聲大哭，不願意接受這個事實，一旁救護人員則不斷安撫，場面看了相當鼻酸。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)