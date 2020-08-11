新冠肺炎疫情發展，對世界各國都產生重大影響，慎重思考環境議題，台灣業者對於疫情後海外市場趨勢與變化資訊需求大增，貿協以產業為主題，辦理一系列線上研討會「疫後市場學」，自8月初起於Youtube播出；8月20日的線上研討會，切入政府六大戰略產業之一，鎖定再生能源，主題為「由美國及英國再生能源發展來看未來儲能潛在商機」。

8月20日線上研討會，將由貿協秘書長葉明水主持；從再生能源的發展現況，切入儲能應用，邀請擁有美國愛迪生電力公司、奇異等重要會員的美國儲能協會政策副總裁Mr.Jason Burwe，就美國紐約及加州等地方鼓勵政策，一探儲能商機。此外，疫情期間使用再生能源達到44.6%的英國，達到超過兩個月無媒發電，透過貿協的外館所邀請的英國再生能源協會政策法規總監Ms. Rebecca Williams將分享英國在再生能源與儲能的發展現況。藉此活動期望臺灣再生能源企業看見契機。

根據國際能源署表示，今年受疫情影響，全球再生能源建置部署量比去年下降了13%，但各國綠能政策穩健，原本的風能或太陽能開發案仍會按期履約完成，因此預計2021年將會有強力回彈的趨勢。

此外，運用再生能源已為普世價值概念，加上儲能系統對電力調度加值升級控制的優點，各國考慮列入補助項目應為遲早的規劃。

自今年8月起，貿協於每周四下午3時，分別以全球新創、綠能、機械、自行車、生技、5G、智慧城市等熱門議題，邀請國際知名專家學者分享最新的觀點與商機，探悉全球各產業疫情時代最新資訊。

接下來8月27日主題為「危機？轉機？後疫情時代臺灣機械業者在新興市場的新契機」。9月3日主題為「疫情激勵商機－歐洲電動自行車再掀風潮」。9月10日「疫起掌握全球防疫戰略新商機」。9月17日，談「疫情常態下之5G遠端應用與新基礎建設商機」。9月24日「後疫情遇到新基建－催生未來智慧城」。

(時報資訊)