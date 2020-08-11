英業達(2356)今舉行法說會，第二季的營收達1487.58億元，創歷史單季新高，第二季毛利率為4.1%，營益率為1.4%，第二季EPS為0.46元。累計上半年EPS為1.31元。第二季的營收有94%來自於PC和伺服器。6月底的ROA為4.5%，ROE為15.8%。在匯損方面，由於新台幣升值，第二季匯損約2.61億元新台幣，H1則有4.84億元新台幣匯損。至於第二季的現金部位來到333.35億元，負債比達77.2%。展望第三季，英業達財務長游進寶表示，營收仍可望維持在高點，會比去年的任何一季都來得高，年增一定是正成長。

英業達總經理巫永財表示，展望下半年伺服器依然看好，企業用NB則和上半年持平。就掌握訂單情況來看，第三季的PC/伺服品都會有2位數的年增，而消費型電子也會是年增正成長。

至於智慧型裝置，英華達總經理何代水表示，上半年受黑天鵝和灰犀牛的影響，消費型商品終端需求受影響，但英華達動態調整，元月英華達在大陸的上海廠和南京廠都沒受疫情影響，主要客戶在美國受關稅影響者就生產就移到馬來西亞。第二季消費性電子淡季，今年是英華達最辛苦的一年，但淨利仍都還是正值。在調控得宜和新機型試產投入，預估下半年訂單會向上拉。消費型電子在越南的布局會在疫情趨緩後，積極進行。

(時報資訊)